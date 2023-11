Im Interview mit der Zeitschrift "Neue Post" sagte der 50-Jährige, es habe einen Moment gegeben, in dem er eigentlich rundum glücklich gewesen sei. Er sei bereits mit seinem Mann Ibo zusammen gewesen und auch die gemeinsame Tochter Indy bereits auf der Welt. Doch in seinem Kopf sei noch immer die Hölle los gewesen. Daraufhin ließ sich der ehemalige "Caught in the Act"-Star gründlich untersuchen. Das Ergebnis: Eloy de Jong leidet unter ADS (Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom). Er nehme jetzt Medikamente dagegen.

Ich habe meinen Kopf immer verglichen mit einer Achterbahn – oder auch Autobahn. Früher war sie immer vierspurig. Es war wahnsinnig viel los. Wenn ich die Medikamente nehme, ist sie einspurig. Ich kann mich viel besser fokussieren. Eloy de Jong Neue Post

Die Medikamente bewirken, dass Eloy sich besser fühlt, heilen können sie ihn nicht. Im Interview erzählt er, dass er wegen seiner Krankheit auch immer mal ein paar freie Tage brauche, um in seinem Kopf Ruhe zu finden. Und das werde auch immer so bleiben.

Steiniger Weg zum Glück

Bildrechte: dpa Eloy de Jong hat sich erst spät geoutet. Wie Eloy in seiner Biografie "Egal, was andere sagen" schreibt, litt er sehr unter seinem Vater, der ihn nicht so akzeptiert habe, wie er ist. Als er dann bereit gewesen sei, auch öffentlich zu seiner Homosexualität zu stehen, sei er Teil der Boyband "Caught in the Act" gewesen. Er habe immer gedacht: "Was würden die Menschen sagen, wenn sie wüssten, wie du wirklich bist? Dann wäre es vorbei."

1999 outete sich Eloy de Jong, indem er seine Beziehung zu Boyzone-Sänger Stephen Gately öffentlich machte. Drei Jahre waren die beiden ein Paar, 2002 trennten sie sich. Stephen Gately starb 2009 im Alter von 33 Jahren.

Bildrechte: dpa, IMAGO / Allstar

Bildrechte: imago/Christian Schroedter Um Eltern zu werden, hatten Eloy de Jong, sein Mann Ibo und eine gute Freundin 2010 eine Co-Elternschaft vereinbart. Im Laufe der Schwangerschaft zeigte sich, dass es Zwillinge, ein Mächen und ein Junge, werden. In der 24. Schwangerschaftswoche machte die Freundin Urlaub auf Curaçao, als viel zu früh Wehen einsetzten. Der kleine Junge, Milon, kam am 8. Juni 2011 als Frühchen auf die Welt. Die ansässige Klinik war technisch nicht für die Betreuung von Frühchen ausgerüstet, Milon lebte nur fünf Stunden.

Zwillingsschwester Indy wurde neun Tage später in einer modernen Klinik in Miami geboren. Heute ist Indy ein gesundes Mädchen.