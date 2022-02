Seit 1981 ist sind Björn Ulvaeus und Lena Källersjö miteinander verheiratet. Das Paar hat zwei Töchter und Enkelkinder. In den 1980er Jahren lebte die Familie auf einem Landsitz in England, seit 1990 wieder in Stockholm. Mehr als 40 Jahre waren Björn und Lena ein Ehepaar. Jetzt gab der 76-jährige Musiker durch einen Sprecher bekannt, dass er und seine Frau sich trennen werden.