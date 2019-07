Über 25 Jahre spielte Willy Schnitzler in der Kultband Kultband Bläck Fööss, von 1980 bis zum Jahr 2005. Er verließ die Band wegen einer Arthrose in den Händen und ging damit gezwungenermaßen in Musikerrente. Anschließend zog er mit seiner Frau nach Ungarn an den Balaton, wo das Paar einen kompletten Neuanfang wagen wollte. In seiner Wahlheimat ist Willy Schnitzler nun ums Leben gekommen. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, ist der Musiker wegen einer Panne auf der Autobahn aus seinem Wagen gestiegen und daraufhin von einem anderen Fahrzeug erfasst worden. Einige Tage später erlag Willy Schnitzler seinen Verletzungen.



Auf ihrer Facebook-Seite erinnern die Black Fööss an ihren ehemaligen Keyboarder und Bandkollegen: