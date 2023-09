1995 feiert eine erst 15-Jährige unter dem Künstlernamen "Blümchen" mit dem Pop-Song "Herz an Herz" auf Anhieb Erfolge. Fünf Jahre später beendete sie ihre Karriere als "Blümchen". Danach waren die Theater- und Musicalbühnen das künstlerische Zuhause von Jasmin Wagner.

2021 veröffentlichte die Sängerin dann mit dem Titel "Von Herzen" ihr erstes Schlageralbum und schlüpfte für drei Monate in eine Gastrolle in der RTL-Daily-Soap "Alles was zählt".