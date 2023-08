Mit "#Hektarparty" und "Grün" schaffte es die Band in Deutschland , Österreich und der Schweiz jeweils unter die Top 100 der Albumcharts, in ihrer Heimat standen Die Draufgänger sogar mit beiden Platten auf dem ersten Platz. Und doch haben die Jungs aus der Steiermark beschlossen, dass nach "Mädchen & Märchen" nun Schluss ist:

Wir sind im Streaming so stark, dass es uns nichts mehr bringt, ein Album zu machen, sondern lieber einzelne Songs rausbringen.

Entwarnung also für alle Fans der Partyschlager-Band: Auch in Zukunft wird es neue Musik geben, nur nicht mehr in Form eines Albums mit mehreren, gleichzeitig veröffentlichten Songs. Ausschlaggebend seien hier u.a. auch finanzielle Gründe: