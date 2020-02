Der Schlagertitan hat sich für dieses Duett extra eine junge Kollegin ausgesucht. In dem Lied geht es nämlich um einen etwas älteren Mann und eine junge Frau, zwischen denen es gewaltig knistert. Bernhard Brink und Sonia Liebing singen in den Strophen jeweils abwechselnd: "Du bist ein Mann in den besten Jahren, Du eine Frau, der Frühling fängt erst an. Ist es verboten, einmal schwach zu sein - eigentlich."