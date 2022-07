Für die meisten seiner Fans kam dieser Schritt wohl wenig überraschend. In letzter Zeit machte Jürgen Drews vor allem mit gesundheitlichen Problemen und Konzert-Absagen Schlagzeilen. Und doch ist es schwierig, sich "Onkel Jürgen" im Ruhestand vorzustellen. Viel zu groß war sein Einfluss in der Musiklandschaft, viel zu agil wirkte der 77-Jährige auch noch im fortgeschrittenen Alter, als dass man sich Jürgen Drews daheim im gemütlichen Ohrensessel vorstellen könnte. Dieser Mann gehörte einfach auf die Bühne. Doch damit ist nun bald Schluss. Der Musiker muss auf seine Gesundheit achten. Bei Florian Silbereisen verkündete er in einem Einspieler zusammen mit seiner Frau Ramona seinen Abschied.

Da ich in einem Alter bin, wo andere schon lange Rentner sind, habe ich mir gesagt: ‚Lieber Onkel Jürgen, irgendwann ist mal gut.' [...] Ich gehe ohne zu Murren, ich habe meine Ramona.

Seine Frau Ramona pflichtete ihm bei und unterstrich seine Entscheidung mit einem Einblick aus den letzten Jahren: "Die letzten zwei Jahre haben wir gemerkt, dass es auch ohne Bühne geht. Gerade Jürgen hat gemerkt, wie schön es ist, zu Hause zu sein", sagte sie.

Werden gemeinsam den Ruhestand genießen: Ramona und Jürgen Drews. Bildrechte: imago images / HOFER Bei der großen Schlagerstrandparty von Florian Silbereisen stand Jürgen Drews jedoch auf der Bühne. Im Gelsenkirchener Amphitheater gab er seinen Mega-Hit "Ein Bett im Kornfeld" zum Besten. Im anschließenden Gespräch wurde es richtig emotional. Nicht nur er, sondern auch Florian Silbereisen musste ein Tränchen verdrücken. Er erklärte, dass seine Bühnenkarriere noch in diesem Jahr, nämlich beim SCHLAGERBOOOM am 22. Oktober, enden werde.

Nervenkrankheit machte Auftritte schwieriger

Jürgen Drews leidet seit einiger Zeit an peripherer Polyneuropathie – einer Nervenkrankheit, bei der es häufig zu Kribbeln, Schmerzen und Taubheitsgefühlen in Armen und Beinen kommt. Vor gut einem Jahr machte der Sänger seine Krankheit öffentlich. Längere Auftritte wurden für Jürgen Drews schwieriger. Zwar nahm er im Frühjahr noch an der "Schlagerfest.XXL"-Tour teil, 25 Auftritte innerhalb von knapp fünf Wochen waren jedoch eine große Herausforderung, weshalb er danach einige Auftritte absagen musste.