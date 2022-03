Bis heute ist es praktisch unmöglich, nicht mit der Musik Bruhns in Berührung gekommen zu sein. Bis zum heutigen Tag laufen seine Songs, Titel- und Werbemelodien in Funk und Fernsehen. Neben zahlreichen Schlagersongs gehen auch etliche Film- und Werbemelodien, die sich bis heute ins Gedächtnis eingebrannt haben, wie die Titelmelodien für "Heidi" und "Wickie und die starken Männer" auf das Konto des Hamburgers.

Bei der Verleihung am vergangenen Montag in München durch Bayerns neuen Wissenschafts- und Kunstminister Markus Blume (CSU) würdigte dieser das Tun Bruhns in höchsten Tönen. Seit mehr als einem halben Jahrhundert hätten Menschen in Deutschland Bruhns Melodien im Ohr, quer durch die Generationen, sagte Blume.