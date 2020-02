Neue Single Mit den Calimeros nach Honululu

Calimeros-Frontmann Roland Eberhart kündigte schon vor einigen Tagen auf Facebook an, dass die Single ein Vorbote für ein neues Album sei. Am 8. Mai erscheint das Album, welches ebenfalls "Sommer, Sonne, Honululu" heißt und 16 neue Titel enthält. Calimeros-Fans können sich also auf einen stimmungsvollen Sommer freuen.