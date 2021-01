Peter Alexander (l.) und Caterina Valente 1956 inmitten von Fans. Bildrechte: imago/United Archives

Wenn Caterina Valente ihr Publikum mit ihren braunen Reh-Augen ansah und vielleicht noch ihr leicht spöttisches Lächeln aufsetzte, hatte sie gewonnen. Die 1931 in Paris geborene Caterina hat ganz viel Musik im Blut. Ihr Vater war Akkordeonspieler und ihre Mutter, Maria Valente, einer der besten Musikclowns der Welt. Maria Valente beherrschte unglaubliche 33 verschiedene Instrumente. Gemeinsam mit den Eltern und ihren drei Geschwistern tingelte Caterina durch Europa und stand im Alter von fünf Jahren das erste Mal auf einer Bühne.



Damals wusste die kleine Caterina noch nicht, dass es insgesamt über 1.500 Liedaufnahmen und mehr als 1.000 Auftritte in Shows und Filmen im Laufe ihres Lebens werden sollen. Nach dem Krieg verliebt sich die junge Frau in den deutschen Jongleur Gerd Scholz, Künstlername Erik van Aro. Erik unterstützt Caterina in ihrem Plan, Sängerin zu werden. 1952 heiraten die beiden, kurz darauf macht Caterina ihre ersten Solo-Aufnahmen. Zunächst singt sie Jazz, doch Schlager ist gefragter. Und Caterina Valente kann das sehr gut. Ihr Titel "Ganz Paris träumt von der Liebe" verkauft sich 1954 allein in Deutschland mehr als 900.000 Mal, ein für diese Zeit außergewöhnlich hoher Umsatz in der deutschen Plattenindustrie. Ab jetzt und für sehr lange ist sie ganz oben. Ihre Schlager begleiten die Wirtschaftswunderjahre der jungen Bundesrepublik.