Seit wenigen Tagen trauert die Schlagerwelt um einen ihrer größten Namen: Caterina Valente, die musikalische Grande Dame ("Ganz Paris träumt von der Liebe"), starb am Montag im Alter von 93 Jahren. Zahlreiche Freunde und Wegbegleiter erinnerten sich an die Sängerin. So schrieb etwa Mary Roos: "Im Himmel werden sich alle auf Dich freuen. Ich liebe Dich!! [...] Du warst Einzigartig und wirst es immer bleiben."