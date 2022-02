18. Februar - 24. Februar Die Top 50 Schlager Album-Charts der Woche

In dieser Woche haben es die Neueinsteiger Fantasy mit ihrem Album "Lieder unseres Lebens" ganz oben an die Chart-Spitze geschafft. Auf Platz zwei findet sich auch ein Neueinsteiger, nämlich Captain Cook uns seine singenden Saxophone mit dem Album "Lass die Sonne wieder scheinen" und Platz drei auf dem Treppchen geht an Matthias Reim mit seinem Album "Matthias", das in der Vorwoche noch auf Platz zwei war.