11. Februar - 17. Februar Die Top 50 Schlager Album-Charts der Woche

In dieser Woche hat es Nino de Angelo mit seinem Album "Gesegnet und verflucht" ganz oben an die Chart-Spitze geschafft. Auf Platz zwei schafft es wie in der Vorwoche bereits Matthias Reim mit seinem Album "Matthias" und Platz drei auf dem Treppchen geht an die Erstplatzierte der Vorwoche Helene Fischer mit ihrem Album "Rausch".