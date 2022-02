Sie ist bekannt dafür, gute Laune zu verbreiten und auch im stolzen Alter von 80 Jahren sprechen ihre Fans sie noch beim Vornamen an: Chris Doerk hat am 24. Februar Geburtstag. Feiern wird sie diesen allerdings nicht, auch wenn es ein runder ist.

Eine Party dafür, dass ich älter werde, kommt nicht in die Tüte. Ich feiere das Leben.

Chris Doerk und Frank Schöbel in "Nicht schummeln, Liebling" Bildrechte: MDR

Seit unglaublichen 60 Jahren steht Chris Doerk auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Schon in den 1960er-Jahren waren sie und ihr damaliger Ehemann Frank Schöbel Stars des DDR-Schlagers. Außer auf den Covern ihrer Schallplatten konnte man die beiden auch in den DEFA-Filmen "Heißer Sommer" und "Nicht schummeln, Liebling" sehen - Chris Doerk und Frank Schöbel galten als das Traumpaar der Unterhaltung in der ehemaligen DDR - bis 1974 mit der privaten auch die berufliche Trennung kam.