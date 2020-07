Doch der Musikproduzent und Komponist aus Rheinland-Pfalz ist aktuell einer der gefragtesten Männer in der Schlagerbranche. Alles, was er in den letzten Jahren angefasst hat, wurde buchstäblich zu Gold (oder sogar Platin).

Ich hab vielleicht am Ende des Tages das unverschämte Glück, dass mein persönlicher Musikgeschmack gerade angesagt ist. Und ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Gespür und Ohr dafür, was die Menschen momentan hören wollen.

Wer es schafft Heino zum Rocken zu bringen, der bringt auch einen Popstar dazu, Schlager zu singen. Und so machte Christian Geller aus Giovanni Zarrella einen neuen Star in der Schlagerbranche. Auf seinem Album "La vita è bella" singt dieser deutsche Schlager auf italienisch und räumte damit Gold- und Platin-Auszeichnungen ab. Auch der ehemalige Caught-In-The-Act-Star Eloy de Jong ist mittlerweile in der Schlagerszene aktiv und bringt demnächst sein zweites Album raus. Als Komponist und Produzent an den Reglern: Christian Geller.