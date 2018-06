Ich freue mich gerade riesig, denn soeben habe ich die Nachricht erhalten, dass mein neues Album "Das Leben ist live" auf Platz 35 der offiziellen Album-Charts eingestiegen ist! Herzlichen Dank an alle, die an dieser wunderbaren Produktion beteiligt waren, allen voran meinem neuen Produzenten Hermann Niesig. Herzlichen Dank an meine neue Plattenfirma für das Vertrauen, das ihr mir entgegen gebracht habt.

