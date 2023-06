Ich habe es in mir drin getragen, hab's gefühlt, war mir (...) bewusst, ich möchte dieses Statement jetzt setzen. (...) Wenn man 60 ist, hat man hinten raus nicht mehr so viel. Ich sag immer, ich bin im letzten Drittel meines Lebens angekommen und dieses Leben möchte ich schön harmonisch, seelisch einfach toll genießen.

Und dieser Zeitpunkt passt gleich doppelt gut, denn während Christian mit seinen Lieben gerade erst Anfang des Monats seinen 60. Geburtstag feierte, begeht die LGBT-Gemeinde aktuell den sogenannten Pride-Monat. Dieser wird traditionell im Juni begangen und erinnert an die Stonewall-Unruhen 1969 in New York City, die von der LGBT-Bewegung weltweit als Wendepunkt in ihrem Kampf für Gleichbehandlung und Anerkennung angesehen werden. LGBT steht im Englischen für "lesbian, gay, bisexual, and transgender", also "lesbisch, schwul, bisexuell, transgender".