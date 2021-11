Geplant hört sich komisch an, aber es war ein großer Wunsch. Und wir haben viel darüber gesprochen. Wenn Matthias gesagt hätte, was ich auch verstehen kann, ich bin wirklich durch mit dem Thema, dann hätte ich überlegen müssen. Aber das war nicht so, sondern Matthias hat gesagt, hey, ich habe das schon 5.000 Mal erlebt und wenn du das erleben möchtest, dann bin ich da mit bei. Und deswegen ist es umso schöner, weil wir das miteinander teilen können.

Christin Stark bei ihrem Auftritt im SCHLAGERBOOOM mit dem Titel "Baby, rock mein Herz". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die 32-Jährige gesteht, dass sie die Schwangerschaft sehr genießt und dass sie sehr sehr glücklich ist. Sie habe sich natürlich einhundert Ratgeber gekauft, hole sich aber nun doch lieber Rat bei ihrer Mama und ihrer Oma. An den Tag, an dem sie per Test von der Schwangerschaft erfahren hat, kann sie sich noch ganz genau erinnern. "Ich bin morgens aufgewacht und habe gefühlt, irgendetwas ist anders. Und dann war es auch so und ich war völlig geschockt. Und dann weiß ich nur noch, dass ich spazieren war mit den Hunden und wusste, dass sich jetzt ganz viel verändern wird und dass jetzt eine neue, wunderschöne Zeit beginnt."



Ob es ein Junge oder Mädchen wird, wisse das Paar nicht, das soll eine Überraschung werden.



Auch musikalisch gibt es im nächsten Jahr bei Christin Stark einiges Neues: Am 15. April erscheint ihr Album "Baby, rock mein Herz" und die Sängerin freut sich auf eine Clubtour.