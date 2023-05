Christin Stark hat Ende März 2022 ihre kleine Tochter Zoe zur Welt gebracht. Bereits im Sommer 2022 begleitete Christin ihren Mann Matthias Reim auf dessen Tournee. Seit Februar 2023 ist die 33-Jährige Moderatorin der monatlichen MDR-Chartsendung "Die Schlager des Monats" . Obwohl sie gern auf der Bühne steht und auch die Dreharbeiten für die Chartsendung sehr mag, fällt es ihr doch nicht immer leicht, ihre kleine Zoe bei der Familie zu lassen. Wenn sie sich von ihrer kleinen Tochter verabschiede und sie dann in die Arme ihres Mannes gebe, komme immer ein kurzer Moment, in dem sie denke: "Ich würde auch gern hierbleiben".

Matthias Reim und Christin Stark. Bildrechte: dpa

Bis dato, so erzählt die Sängerin, seien sie und Matthias Reim meistens spontan in den Urlaub gefahren, wenn jeder von ihnen einmal 14 Tage keine Termine gehabt habe. Das sei auch immer die beste Entscheidung gewesen, da es dann die geilsten Urlaube geworden seien. Teilweise hätten sie auch alle Kinder mitgenommen. Und das, so Christin, würden sie wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder so machen.