Bei einem Blick auf Christin Starks Social-Media-Kanäle könnte man meinen, sie hat immer einen persönlichen Fotografen an ihrer Seite. Oder hat sie den Mann an ihrer Seite, Matthias Reim , etwa zum Fotografen umgeschult? Im Interview mit "Meine Schlagerwelt" lüftet die 31-jährige Blondine nun das Geheimnis ihrer professionell aussehenden Postings: Es ist alles eigene Handarbeit.

Ganz so einfach ist dieses Suchspiel jedoch nicht. Meist hat sie ihn in der Hand, aber so, dass man ihn auf dem Bild nicht sieht oder sie steckt ihn sich sogar in die Hosentasche. "Ich versuche dann an der Wand dagegen zu drücken, damit es auslöst" erzählt die Sängerin lachend.