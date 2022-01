Auftritt mit Überraschung im SCHLAGERBOOOM Christin Stark: "Als ich mein Baby-Bäuchlein zeigen durfte, das war magic!"

Christin Stark zeigte der Öffentlichkeit im Schlagerbooom zum ersten Mal, dass sie Mama wird. Auch den Song "Baby rock mein Herz" präsentierte sie in der Show zum ersten Mal. In der Sendung "Musik für Sie" sprach sie jetzt mit Uta Bresan über diesen so emotionalen Auftritt.