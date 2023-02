Christin Stark überrascht in einer Fernseh-Show 2021 die Zuschauer mit ihrem Babybauch. Bildrechte: imago images/Joachim Sielski

In den ersten Monaten ihres Lebens, so Christin, sei die Kleine auch gelegentlich mit auf Tour gewesen, doch inzwischen sei sie etwas größer und sei krabbelnd unterwegs. Und sie dann stundenlang bei sich im Auto zu haben, sei für das kleine Mädchen nicht gut, so Christin. Da soll Zoe lieber gut umsorgt zu Hause bei Omi oder Papa sein. "Wir haben eine große Patchwork-Family. Es ist also immer jemand da, der sich um meinen kleinen Sonnenschein kümmert."