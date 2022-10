"1 Jahr voller Ereignisse…. Liebe und Tränen, Glück und Angst. Oft gehen Extreme Hand in Hand." Damit beginnt Christin ihren Instagram-Post. Die 32-Jährige hatte sich riesig auf ihr Kind gefreut. Ihr Ehemann, Matthias Reim , hatte zwar schon sechs Kinder, wollte aber auch Christin dieses Glück nicht versagen. Und so wurde Ende März die kleine Zoe geboren. Christin und Matthias schwebten auf Wolke sieben. Matthias schrieb auf seinem Instagram-Account, dass er ein glücklicher junger Vater sei. Christin postete: "Kleiner Fuß, große Liebe". Die Sängerin verschob wegen Zoe die Veröffentlichung ihres Albums, ihr Töchterchen ist für sie das Wichtigste.

MUTTER UND TOCHTER AM POOL

Die Fans der jungen Sängerin und Mutter reagieren auf Instagram vor allem mit Verständnis: "Nimm dir die Zeit, die du für dich und deine Familie brauchst, wir sehen uns wieder!" "Liebe Christin, ich wünsche dir viel Kraft für alles, was kommt, seid alle stark und zuversichtlich!"

Matthias Reim bei einem Auftritt im April dieses Jahres. Bildrechte: dpa

Matthias Reim startete nicht einmal einen Monat nach der Geburt seiner kleinen Tochter mit Florian Silbereisen zur Großen Schlager XXL-Tournee durch 24 deutsche Städte, das letzte Konzert fand am 28. Mai in Wien statt. Bereits vier Tage später, am 2. Juni, startete die "Matthias-Reim-Tour". Ebenfalls dabei: Christin und Baby Zoe (mit Babysitterin) und Sohn Julian.