Ein Baby ändert alles. Zwar hatte sich Christin Stark vorgenommen, mit ihrem Baby bei der Tournee "DAS GROSSE SCHLAGERFEST XXL" mit Florian Silbereisen dabei zu sein, doch jetzt steht fest, dass sie in diesem Jahr nicht zu den Stars der Tour gehören wird.

Christin Stark - hier noch mit Babybauch. Bildrechte: facebook.com/christinstark

Auch die Veröffentlichung des neuen Albums der Sängerin "Baby, rock mein Herz", die ursprünglich für den 15. April 2022 geplant war, wurde auf Januar 2023 verschoben. Vor kurzem hatte Christin Stark ein Bild von sich und ihrem Töchterchen gepostet mit dem ergänzenden Text: "Wir genießen unsere erste so wichtige und intensive gemeinsame Zeit erstmal Zuhause." Die kleine Zoe wurde am 31. März geboren, die Schlagerfest-Tour ist am 26. April gestartet. Christin hätte mit einem noch nicht einmal vier Wochen alten Baby Auftritte während einer Tournee absolvieren müssen.