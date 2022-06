Eltern kennen das Gefühl, verliebt in ihr Baby zu sein und der Welt ihr süßes Töchterchen oder Söhnchen zeigen zu wollen. Christin Stark möchte ihre und Matthias Reims Tochter verständlicherweise aus dem Promi-Rummel ihrer Eltern heraushalten. An ihrem Glück jedoch sollen auch ihre Fans teilhaben können. Und so postete sie jetzt auf ihrem Instagram-Account ein klitzekleines Füßchen von Zoe - man muss allerdings ganz genau hinsehen.