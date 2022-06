Eigentlich wollte Christin Stark ja bereits bei der Tournee " DAS GROSSE SCHLAGERFEST XXL" , das vom 26. April bis zum 31. Mai auf Tour war, dabei sein. Da ihre kleine Tochter zum Start der Tour noch nicht einmal einen Monat alt war, schickte Christin ihren Mann und frischgebackenen Papa Matthias Reim allein los und genoss die Zeit mit Baby Zoe. Am 2. Juni startete nun die "Matthias Reim-Tour" , dieses Mal sind Christin und natürlich auch Zoe dabei.

Christin Stark ist jetzt in erster Linie Mama. Bildrechte: imago images/STAR-MEDIA

Stolze Eltern: Christin Stark und Matthias Reim. Bildrechte: dpa

Auch die Veröffentlichung des neuen Albums von Christin Stark "Baby, rock mein Herz", die ursprünglich für den 15. April 2022 geplant war, wurde auf Januar 2023 verschoben. Christin Stark ist das erste Mal Mama geworden. Sie musste die Ansprüche, die die Powerfrau gewöhnlich an sich stellt, zugunsten ihres Babys ändern. In einem ersten Baby-Bild-Post etwa vier Wochen nach Zoes Geburt schreibt Christin: "Wir genießen unsere erste so wichtige und intensive gemeinsame Zeit erstmal Zuhause."