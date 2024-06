Bildrechte: imago images/Future Image

Natürlich bekommen die frischgebackenen Eltern jede Menge Glückwünsche, unter den Gratulanten sind auch Kolleginnen und Kollegen von Sänger Luca Hänni aus der Schlagerwelt. So posten Melanie Oesch, Joey Heindle, Julian David, Daniel Sommer und Vincent Gross ihre Glückwünsche. "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse schreibt: "Congratulations guys. All the best for the new family."