Gibt mit "Cinderella" ihr Musical-Debüt: Schlagerstar Loona Bildrechte: On Air Family Entertainment GmbH

Applaus, Füßetrampeln und Standing Ovations: Über 200.000 Besucher haben bislang "Cinderella - das märchenhafte Popmusical" besucht - und sind begeistert. Die klassische Geschichte im zeitgenössischen Gewand, die nichts von ihrem ursprünglichen Charme eingebüßt hat spricht Kinder und Erwachsene gleichermaßen an. Und zwar so sehr, dass die Aufführungen in einigen Städten so schnell ausverkauft waren, dass kurzfristig zusätzliche Termine anberaumt wurden.



Einmal Prinzessin sein - wer möchte das nicht? Für Schlagerstar Loona ist dieser Traum mit "Cinderella - Das märchenhafte Popmusical" in Erfüllung gegangen. Als gute Fee Jolanda gibt die international bekannte Sängerin und Echo-Preisträgerin mit "Cinderella" ihr Musical-Debüt. Der eigens für sie neu arrangierten Titelsong "Wunder werden wahr" hat echte Ohrwurm-Qualitäten.