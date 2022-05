Claudia Jung ist einfach offen und ehrlich. Das schätzen ihre Fans besonders an ihr und das bewies sie erst vor wenigen Tagen wieder in der MDR-Talkshow "Riverboat". Dort hat die Sängerin über ihre erste Ehe und über den kuriosen Umstand gesprochen, dass diese nach nur drei Wochen schon wieder vorbei war.

Alle ihre Freundinnen wären damals schon verheiratet gewesen oder hätten gar schon Kinder gehabt, erzählt die heute 58-Jährige. Also nahm sie die Hochzeit mit ihrem damaligen Lebensgefährten Jürgen Evers in Angriff. Doch schon vor der Ehe hatte sie ihre Zweifel, wie sie im Gespräch mit Riverboat-Moderatorin Kim Fisher verriet: "Bevor wir geheiratet haben, habe ich zwischendrin immer mal kalte Füße gekriegt und gedacht: 'Ach, das ist normal.' [...] Ich hab dann 'Ja' gesagt und da hab ich mich halt vertan." 1993, mit 29 Jahren, heiratete Claudia Jung also ihren Jürgen. Doch nach drei Wochen verliebte sie sich neu.

Seit 25 Jahren unzertrennlich: Hans Singer und Claudia Jung. Bildrechte: imago images/Gartner

Wie schnell man sich trotz Ehe oder Beziehung neu verlieben kann beschreibt die Sängerin auch in ihrem neuen Song "Tür an Tür". Darüber erzählt sie: "Sind wir doch mal ehrlich, wenn man viel weg ist von zu Hause, kann doch so etwas passieren, dass man Menschen begegnet, wo plötzlich ein gewisses Knistern ist. Wo es dann auch gut ist, wenn die Vernunft kommt und das Lasso wirft und sagt: 'Hier geblieben!'"



Dieses Vernunft-Lasso habe in den letzten 25 Jahren bei ihr sehr zuverlässig funktioniert, wie sie erzählt. Mit ihrem Mann Hans Singer ist sie dieses Viertel-Jahrhundert nämlich schon glücklich verheiratet. Gemeinsam haben sie eine Tochter, die ihnen vor wenigen Wochen sogar schon ein Enkelkind geschenkt hat.