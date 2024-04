Claudia Jung hat anlässlich ihres 60. Geburtstages am 12. April ihr neues Album "3fach Jung" veröffentlicht und der "Bild am Sonntag" ein ausführliches Interview gegeben. Darin war auch die sogenannte "Besetzungscouch", bessere Karrierechancen gegen sexuelle Gefälligkeiten, Thema.

Bildrechte: Manfred Esser

Jahre später seien sie einander zufällig vorgestellt worden. Sie habe zu ihm mit einem süffisanten Lächen gesagt: "Ah, wir hatten ja schon mal das Vergnügen". Das sei peinlich gewesen, aber nicht für sie. Das Motto der Sängerin sei: "Ich lasse mich nicht verbiegen". Sie entscheide selbst, was sie anziehe und wie sie auf der Bühne performe. Besonders wenn von "höherer Stelle" gefordert worden sei, dass sie dies oder jenes Outfit trage, habe sie sich geweigert. "Das sind Machtspielchen, auf die ich noch nie Lust hatte", so Claudia Jung. Natürlich müsse man sich auch der Konsequenzen bewusst sein. Wenn man sich in einer Sendung weigere, den Auftritt so oder so zu machen, dann sei man beim nächsten Mal nicht mehr dabei.