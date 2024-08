Die Identifikation mit ihrer neuen bayerischen Heimat ging bei der in Nordrhein-Westfalen geborenen Sängerin im Jahr 2008 sogar so weit, dass sich die Künstlerin 2008 als Direkt-Kandidatin für den Bayerischen Landtag nominieren ließ. Über die Bezirksliste der "Freien Wähler" schaffte sie dann auch den Sprung in den Landtag und gehört ihm für fünf Jahre an.