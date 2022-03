Das Duo "Cora" bei einem Auftritt. Bildrechte: IMAGO / Scherf

Nachdem sie in verschiedenen Bands gesungen und gespielt hatten, gründeten sie Anfang der 80er-Jahre das Duo Cora. 1984 schrieben sie für Juliane Werding das Lied "Amsterdam", doch die Sängerin lehnte den Song ab. Erfolgsproduzent Frank Farian produzierte den Titel dann mit Cora. Der Song wurde zum Hit in den Airplaycharts, die später erschienene englischsprachige Version des Songs schaffte es sogar in die französischen Charts. 1990 wurden Cora für ihre Single "In the Name of Love" als Beste Newcomer des Jahres mit der Goldenen Europa ausgezeichnet. Danach wurde es ruhiger um die Band.