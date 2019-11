Sängerin Corinna May Bildrechte: dpa

Corinna May ist von Geburt an blind. Als Kind sang sie im Schul- und in einem Gospelchor. Als 27-Jährige veröffentlichte Corinna May 1997 ihr erstes Album. Zwei Jahre später startete sie zum ersten Mal beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest. Mit dem Lied "Hör den Kindern einfach zu" kam sie zwar auf den ersten Platz, wurde aber disqualifiziert, da der Song bereits in Englisch veröffentlicht worden war.



Ein Jahr später startete sie erneut: Mit "I Believe in God" kam sie auf Platz zwei hinter Stefan Raab. 2002 dann gelang es ihr, sich mit dem Song "I Can't Live Without Music" für den Eurovision Song Contest zu qualifizieren. In der estnischen Hauptstadt Tallinn belegte sie allerdings mit nur 17 Punkten den einen 21. Platz.