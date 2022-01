"Ich bin so richtig am Boden zerstört, aber ich kann am Freitag nicht beim Dschungelcamp dabei sein", verrät Lucas Cordalis sichtbar enttäuscht am Mittwochmorgen in seiner Instagram-Story. Der Sänger, der sich bereits seit einigen Tagen in Südafrika befindet, war schon lange voller Vorfreude auf das Format. Mit zittriger Stimme und Tränen in den Augen lässt er seinen Followern wissen, wie es zu seinem Aus kam und vor allem, wie es ihm aktuell geht.