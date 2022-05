Die Zuschauer hatten sich schon so auf Schlagersängerin Nicole gefreut. Am Sonntag sollte sie im ZDF-Fernsehgarten ihren großen Hit "Ein bisschen Frieden" singen. Nach einem positiven Corona-Test und Erkältungssymptomen wurde daraus nichts. Doch ganz wollte das Fernsehgarten-Team dann offenbar nicht auf Sängerin Nicole verzichten. So wurde sie per Telefon in die Sendung zugeschaltet. Ein Videobild gab es dabei nicht, nur ein Pressefoto als Standbild – vermutlich weil Nicole zurzeit tatsächlich kränkelt und sich nicht dem großen Publikum zeigen wollte.