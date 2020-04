Stefanie, Johanna und Lanny sind More than words. Bildrechte: imago/Gartner

Ebenfalls bei Facebook will Stefanie Hertel am Mittwochabend ihre Fans begeistern. Auf ihrer Facebook-Seite kündigte sie an, dass sie zusammen mit ihrem Mann Lanny und Tochter Johanna live spielen wird. Die drei treten als "More than Words" auf und spielen Country-Musik. Ihre Fans wollen sie bei einer Bandprobe teilhaben lassen.