Corona-Test positiv Kerstin Ott muss Konzerte absagen

"Leider hat es mich jetzt auch erwischt. Ich bin positiv getestet", schreibt Kerstin Ott auf Facebook und Instagram. Die 40-jährige Schlagersängerin muss also nun erst einmal in häusliche Quarantäne. Besonders ärgerlich: In den nächsten Tagen standen für die Musikerin endlich wieder Konzerte an. Zwei Termine könne sie nun nicht mehr wahrnehmen, schreibt Kerstin Ott auf ihren Kanälen.