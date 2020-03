Coronavirus: Müssen Schlager-Konzerte abgesagt werden?

Andrea Berg auf der Bühne. Bisher gibt es keine Konzert-Absagen. Bildrechte: imago/STAR-MEDIA

Andrea Berg ist noch bis zum 28. März auf ihrer MOSAIK-Live-Tour. Bisher gab es trotz zehntausender Zuschauer keine Konzert-Absagen. Am 22. März soll es auch ein Konzert in NRW geben - in der 15.000 Zuschauer fassenden Westfalenhalle Dortmund.



Auch Beatrice Egli ist demnächst unterwegs. Ihre "Bei Mir Zuhaus"-Tour startet am 23. März im norddeutschen Schenefeld. Allerdings findet die Tour nicht in großen Veranstaltungshallen, sondern im kleineren Rahmen in Musikläden statt.



Santiano startet am 25. März ihre „MTV Unplugged Live“-Tour. Die Tour führt sie durch die ganz großen Veranstaltungshallen in Deutschland, im April auch in die nordrhein-westfälischen Städte Oberhausen, Köln und Düsseldorf.



Im April macht sich dann auch Howard Carpendale auf Tour. "Die Show meines Lebens" startet planmäßig am 4. April in Frankfurt. Anfang Mai will er dabei auch große Konzerte in Nordrhein-Westfalen spielen.