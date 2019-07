Costa Cordalis hat die Geschichte von "Anita" in der Sendung "Goodbye Deutschland" (VOX, gedreht 2014) erzählt, die der Sender knapp eine Woche nach dem Tod des Sängers am 2. Juli dieses Jahres ausgestrahlt hat. In der Dokumentation reiste der Sänger zurück in seine Heimat und traf dort seinen Onkel Sokrates. Der ehemalige General hatte Costa Cordalis einst die Inspiration für seinen größten musikalischen Erfolg geliefert.

Anita war die Freundin meines Onkels. Ich war ein kleiner Knirps damals und sie hatte meinen Onkel gesehen in seiner Uniform mit stattlicher Figur und ist ihm hinterher gelaufen. Daraus ist eine Liaison entstanden. Sie war eine sehr, sehr, sehr hübsche Frau. Das hat mich inspiriert. Costa Cordalis "Goodbye Deutschland" | VOX | Bild.de

Viele Jahre später, 1976, wurde "Anita" zum größten Hit von Costa Cordalis. Allerdings fand er sie nicht in Mexiko, wie er in seinem Lied singt, sondern in Griechenland. Die schöne Schwarzhaarige bescherte dem Sänger über zehn Millionen verkaufter Platten.

Viele Jahre heimlich verheiratet mit seiner großen Liebe

Costa Cordalis in den 70er-Jahren mit seiner Frau Ingrid und den drei Kindern Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Mitte der Sechziger Jahre verliebte sich der damals noch unbekannte Musiker in die Schwester seiner WG-Mitbewohnerin. Costa Cordalis trat damals im Frankfurter Szenenviertel für wenig Geld auf und konnte sich keine eigene Wohnung leisten. Doch die WG brachte ihm Glück, so lernte er seine große Liebe Ingrid kennen. Die beiden waren bis zu seinem Tod über 50 Jahre verheiratet. Am Anfang allerdings heimlich, die Plattenfirma hatte verboten, die Ehe öffentlich zu machen. Die weiblichen Fans sollten nicht abgeschreckt werden. Gerade für Ingrid war das schwer.

Ich habe oft mit meinen Kindern vor einem Schaufenster gestanden und habe Pärchen beneidet, die innig miteinander umgingen. Jeder, der einen Prominenten heiratet, sollte darafu achten, ob er das verkraften kann. Man muss schon sehr stark sein. Ingrid Cordalis "Goodbye Deutschland" | VOX | Bild.de