Cordalis wurde 1944 in Griechenland geboren. Mit 16 Jahren zog er nach Frankfurt am Main, wo er zunächst Germanistik und Philosophie studierte. 1965 landete er mit "Du hast ja Tränen in den Augen" seinen ersten Hit. Seinen größten musikalischen Erfolg feierte Cordalis 1976 mit dem Song "Anita". Ein Ohrwurm, der bis heute untrennbar mit seinem Namen verbunden ist und auf keiner Schlagerparty fehlen darf. In seiner langen Karriere machte Costa Cordalis auch als Dschungelkönig, Buchautor und Familienmensch in einer Doku-Soap von sich Reden. Am 1. Mai 2019 feierte er seinen 75. Geburtstag.