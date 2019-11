Das neue MDR-Radio im Hosentaschenformat empfängt digitale Radioprogramme wie die MDR SCHLAGERWELT und alle anderen MDR-Radio-Programme . Das zweizeilige Display zeigt den Namen des Programmes an und Informationen zu den laufenden Titeln. Außerdem kann das DAB+-Radio von einem USB-Stick MP3-Musikdateien abspielen oder per Kabel auch vom Handy. Und über den Kopfhörerausgang kann das kleine Radio sogar den rauschfreien DAB+-Klang auf die gute alte heimische Stereoanlage bringen.

Die Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist ganz einfach: Eine E-Mail an mdr-schlagerwelt@mdr.de oder unter meine-schlagerwelt.de ein vollständiger Eintrag in das Kontaktformular auf der Radio-Seite. Dabei wollen wir wissen, für wen du das DAB+-Radio gewinnen willst. Wer soll die Grüße und Glückwünsche empfangen, die wir für dich in unserer täglichen Sendung „Herzliche Grüße“ weitergeben? Wen wollt ihr am Heiligabend erreichen, wenn wir zwischen 12 und 16 Uhr Weihnachtsgrüße in die MDR SCHLAGERWELT ausstrahlen?