Marc Terenzis Schlager-Boyband: Das ist der neue bei TEAM 5ÜNF

Einer geht, einer kommt: Die Schlager-Boyband von Marc Terenzi hat ein neues Mitglied. Vergangene Woche ließ die Band auf ihrem Instagram-Kanal verlauten, dass Sven Light sich von TEAM 5ÜNF verabschiedet, weil er sich "auf neue musikalische Wege" begeben wolle. Nur wenig später posteten die Jungs erst ein verpixeltes und dann ein richtiges Bild von ihrem "Neuen". Bei dem Musiker handelt es sich um den Sänger Daniel Johnson . Der 30-Jährige sei von Jay Khan in einerm Freizeitpark entdeckt worden, in dem er regelmäßig auftritt.

Daniel wir sind so froh, Dich in die Team 5ÜNF Familie aufnehmen zu dürfen und freuen uns riesig auf viele Abenteuer und unvergessliche Momente mit Dir.

TEAM 5ÜNF, hier noch in alter Besetzung. Bildrechte: Electrola / Anna Boshnakova

Die Schlager-Boyband existiert seit knapp anderthalb Jahren. Die fünf Jungs singen Boyband-Klassiker neu interpretiert und auf Deutsch. Ihre aktuelle Single ist "Ich sag es ist so", ein Cover des Backstreet Boys-Hits "I want it that way". Ihr aktuelles Album trägt den Namen "Einmal Boyband und zurück"



Daniel Jonhsons neue Arbeitskollegen sind der ehemalige Natural-Sänger Marc Terenzi und der ebenfalls Boyband-erfahrene Jay Khan (früher "US5"). Der amerikanische Tänzer und Sänger David Lei Brandt sowie Joel de Tombe, der schon Teil einer holländischen Boyband war, gehören ebenfalls zur Band.