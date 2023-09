Der spanisch-deutsche Sänger, Songwriter und Gitarrist Daniel Muñoz hatte 2005/2006 an der Castingshow "Deutschland sucht den Superstars (DSDS)" teilgenommen und den siebenten Platz belegt. 2008 gewann er in den Niederlanden einen Gesangswettbewerb. Unterstützt wurde der Sänger vom niederländischen Schlagersänger und Moderator Eloy de Jong , der Anfang der 1990er Jahre als Mitglied der englisch-niederländischen Boygroup "Caught in the Act" bekannt geworden war.

Florian Stölzel Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA

Florian Stölzel stammt aus dem sächsischen Erzgebirge. Früh stand der junge Musiker an der Seite seines Vaters, der Gitarrist in eine Band ist, auf der Bühne. Florian spielt Gitarre und Zither und war Mitglied der Musikgruppe "Schwarzwasserperlen". 2019 erschien seine erste Single mit dem Titel "Mit Dir bin ich Eins". Florian Stölzel hatte erste Fernseh-Auftritte in Kim Fishers Sendung "Kim kommt" sowie in der MDR-Fernsehsendung "Kulthits". An seiner Seite hatte der 29-Jährige den "Ein Stern"-Interpret DJ Ötzi.