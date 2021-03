Deshalb spielt Marie Reim im neuen Musikvideo von Daniel Sommer mit

Mitten in der Corona-Pandemie wagte Newcomer Daniel Sommer im vergangenen Jahr den großen Schritt und veröffentlichte seine Debüt-Single „Herz auf unendlich“. Ohne große Plattenfirma im Rücken. Trotzdem gelang es dem heute 29-Jährigen schnell, Aufmerksamkeit in der Schlagerszene zu erlangen. Es folgten Auftritte in Fernsehshows und der Song landete in den Radio Airplay Charts. Nach seiner zweiten Single „Zuhause“, die er im Herbst veröffentlichte, geht die musikalische Reise für den jungen Düsseldorfer mit der glasklaren Stimme nun weiter.