Daniel Sommer arbeitet als Songwriter auch regelmäßig mit Maite Kelly zusammen. Bildrechte: Daniel Sommer

Auch hinter Saskias derzeitigem Erfolgssong "Es hört niemals auf" steckt Songwriter Daniel Sommer, der auch seit 2020 kräftig an seiner eigenen Solo-Karriere arbeitet. Seine Debütsingle "Herz auf Unendlich" blieb 20 Wochen in den Top 50 der Airplaycharts und durfte gleich in mehreren TV Sendungen Premiere feiern. Die Singles "Zuhause" und "Dafür sind Freunde da" folgten schnell und machten den lebensfrohen Sänger über Nacht zum Geheimtipp. Musikalisch hat es zwischen ihm und Saskia auf Anhieb gefunkt, erzählt Daniel. Als sie den neuen Titel mal gemeinsam singen, ist schnell klar - das muss ein Duett werden. Als auch Daniels Produzent und Freund Paul Falk sofort überzeugt ist, sind die Nachwuchskünstler nicht mehr aufzuhalten. Daniel Sommer: "Was der Paul da wirklich noch rausgeholt hat, ist Wahnsinn. Ich glaube, ich habe es bei keinem anderen Song wirklich so sehr gefühlt. Ich hatte wirklich Gefühlsekstase hier."