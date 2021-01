Daniela Alfinito freut sich über die Chart-Auszeichnung. Bildrechte: TELAMO

Wie viele andere auch erlebte Daniela Alfinito, die im Hauptberuf als Altenpflegerin arbeitet, im vergangenen Jahr intensive und emotionale Monate. Ungewissheit prägte das Musikjahr 2020 und dennoch ging Daniela Alfinito im Sommer 2020 für die Aufnahmen eines neuen Albums ins Studio. Am 8. Januar erschien dann "Splitter aus Glück" und kam bei ihren Fans augenscheinlich wieder sehr gut an. Sie selbst bezeichnete das Album auch als ein Dankeschön an ihre Fans, die in diesen außergewöhnlichen Zeiten voll hinter ihr stehen.