Ohne Außenkontakte, ohne Besuch von Angehörigen, ohne Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, das ist für unsere Bewohner nicht einfach und teilweise sehr belastend. Die in dieser Zeit noch intensivere Aufgabe unserer Mitarbeiter die Bewohner zu trösten, Freude in den Alltag zu bringen, zu pflegen und zu betreuen, die Einhaltung der Schutzmaßnahmen ist eine Herausforderung für alle. Ein herzliches Danke an alle Mitarbeiter der Pflege, des sozialtherapeutischen Dienstes, der Verwaltung, der Küche, der Hausreinigung und Hauswirtschaft, und des technischen Dienstes. Ein besonderes Dankeschön auch an unsere Hausärzte, die uns und unseren Bewohnern in dieser Zeit rund um die Uhr zur Seite stehen.

Helga Klauß Heimleiterin Seniorenzentrum Hungen