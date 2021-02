Doch bei Daniela Alfinito war es danach wie bei vielen Hundehaltern auch: Ganz ohne Hund geht es einfach nicht. Und so dauerte es nicht lange, bis Daniela trotz des Schmerzes über den Verlust von Falkon wieder einen anderen Hund in ihr Herz schließen konnte.

Daniela Alfinito zusammen mit ihrem mittlerweile verstorbenen Hund "Falcon". Bildrechte: dpa

Allerdings kümmert sie sich in ganz besonderer Art und Weise um den Vierbeiner. Sie macht zusammen mit ihrer Freundin Melanie Dogsharing [engl. dog = Hund, to share = teilen]. Die beiden kümmern sich also gemeinsam um den Hund und wechseln sich häufig ab.



Nachdem die Freundin den Hund abholte, habe sie zu Daniela Alfinito gesagt: "Wann immer du Zeit hast, wann immer du Lust hast: Hol ihn dir einfach. Du kannst ihn auch über Nacht behalten." Ein Angebot, welches die Sängerin nicht ausschlagen konnte. Wenn sie also Zeit findet, dann geht sie zusammen mit dem Vierbeiner raus in die Natur.