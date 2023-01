Im Altenheim weiß ich, dass ich die Menschen glücklich mache, auf der Bühne kann ich's nur erahnen. (...) Wenn du morgens in den Wohnbereich kommst und sie sagen:'Ah, da bist du ja wieder, das ist so schön.' Da geht einem das Herz auf.

Auch der Kontakt mit ihren Fans ist ihr sehr wichtig: "Bevor das Konzert anfängt, stehe ich an meinem Fan-Stand und danach auch und in der Pause auch. Ich nehme mir auch für jeden Zeit. Und ich nehme mir auch Zeit, abends für ein bis zwei Stunden und beantworte meine Fanpost".

Bildrechte: TELAMO

Das Jahr 2023 startet nun mit einer freudigen Nachricht für alle Fans von Daniela Alfinito: Am 6. Januar bringt die Tochter von Amigo Bernd Ulrich ihr zehntes Album mit dem Namen "Frei und grenzenlos" auf den Markt. Am gleichen Tag feiert außerdem das Video zu ihrem Song "Was soll ich tun" Premiere. Es gibt also einiges an neuer Musik zu entdecken.