Daniela Alfinito ist auf vielen Ebenen ein untypischer Schlagerstar. Sie steht nicht so oft im Rampenlicht, arbeitet hauptberuflich als Altenpflegerin im Seniorenzentrum und ist durch und durch bodenständig. Und dennoch stürmt sie regelmäßig die Charts. Ihre letzten drei Alben landeten alle auf Platz eins der deutschen Albumcharts. Mit ihrem letzten Album "Splitter aus Glück" konnte sie im vergangenen Jahr sogar die Hardrock-Band AC/DC von der Spitze drängen. Am Freitag, den 7. Januar, kommt der Nachfolger "Löwenmut" heraus. Die Künstler die sich aktuell im oberen Bereich der Albumcharts tummeln, können sich schon mal warm anziehen.

In dieser immer noch schwierigen Zeit können wir alle eine extra Portion Stärke gebrauchen. Das sieht auch Daniela Alfinito so und will ihren Fans mit ihrem neuen Album vor allem Mut machen.